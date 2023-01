Frontal-Zusammenstoß: 74-Jähriger bei Unfall in Nördlingen schwer verletzt

Der Verkehr auf dem Inneren Ring in Nördlingen musste am Montagmorgen umgeleitet werden. Eine 36-Jährige kam verletzt ins Stift.

Ein 74-Jähriger ist bei einem Unfall in Nördlingen am Montagmorgen schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei Nördlingen mit. Den Beamten zufolge fuhr der Mann auf dem Inneren Ring stadteinwärts. Vermutlich wurde er durch die tief stehende Sonne geblendet. Dadurch kam er auf die linke Fahrbahnseite und prallte frontal gegen den Pkw einer entgegenkommenden 36-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher in seinem Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber von Beamten der Polizei Nördlingen befreit werden. Die 36-Jährige befand sich zwar noch in ihrem Fahrzeug, war aber nicht eingeklemmt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzen 74-Jährigen in die Uniklinik nach Augsburg. Foto: Dieter Mack

Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg geflogen. Die 36-Jährige kam ins Krankenhaus Nördlingen. Der Innere Ring war zwischen Schlössle und der Abzweigung nach Baldingen für circa zwei Stunden gesperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Sie regelte den Verkehr und lenkte ihn örtlich um. An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 36.000 Euro. (AZ)