Nördlingen

06:00 Uhr

Früher haben sie Events organisiert, heute sind sie Coronatest-Experten

Die Teststelle in der Hofer Straße in Nördlingen, betrieben von Eric Simanowski und Simon Zips (links).

Plus Eric Simanowski und Simon Zips betreiben in Oettingen und Nördlingen PCR- und Schnelltest-Stellen. Sie sagen: "Das muss so schnell gehen wie Brötchen holen."

Von Verena Mörzl

Die Schlange vor der Corona-Teststelle in der Hofer Straße in Nördlingen wird an diesem Donnerstagnachmittag immer länger. Mütter mit ihren Töchtern im Jugend- und Kleinkindalter stehen an. Männer fotografieren einen QR-Code vor dem Container ab. Aus einem Fenster steckt eine Frau das Teststäbchen in die Nase eines Mannes, kurz danach ist schon der nächste dran. So geordnet sieht beinahe jeder Tag vor dem Test-Container aus. Die Betreiber wollen einen reibungslosen Ablauf von den Tests bis zum Transport der Proben in die Labore organisieren, für die Gesundheit der Leute. Früher galt der reibungslose Ablauf Partys und Festivals, zum Vergnügen. Klingt nach einem himmelweiten Unterschied im Arbeitsalltag, ist es jedoch gar nicht.

