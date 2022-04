Junge Stadtkapelle beeindruckt mit Frühjahrskonzert nach langer Pause

Plus Die Bläserklassen und die Junge Stadtkapelle Nördlingen zeigen ihr Können im Stadtsaal. Viele junge Musiker werden für die bestandene D1-Bläserprüfung ausgezeichnet.

Draußen lag nach dem Wintereinbruch Schnee, drinnen feierten die Bläserklassen der Jungen Stadtkapelle Nördlingen im nahezu voll besetzten Stadtsaal ein harmonisches Frühlingsfest. Es war allen Beteiligten anzusehen und vor allem anzumerken, wie groß die Freude war, endlich wieder auftreten und einem "echten" Publikum zeigen zu können, was man gelernt hat.