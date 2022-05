Nördlingen

vor 50 Min.

Frühjahrskonzert: Stehende Ovationen für Nördlinger Stadtkapelle

Plus Den 30. Geburtstag konnte die Kapelle wegen der Corona-Pandemie nicht feiern. Deshalb gab es in diesem Jahr ein besonderes Frühjahrskonzert an ungewohnter Stelle.

Von Peter Urban

Seit 1990 besteht die Nördlinger Stadtkapelle. Im Jahr 2020 wollte man das Jubiläum feiern, aus bekannten Gründen musste das Fest verschoben werden. Darum dieses Mal eben das traditionelle Frühjahrskonzert - das jedes Jahr am Vorabend des Muttertags stattfindet - als Jubiläumsausgabe zum Nachfeiern und zum 32. Geburtstag. Mit reichlich Reminiszenz im Programm, wie die junge Moderatorin Antonia Engert in ihren Ansagen betonte.

