Frühjahrsmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Nördlingen

Trotz Regenschauern bummelten die Besucherinnen und Besucher durch die Nördlinger Altstadt. Gleich zwei Kinderkarusselle gab es für die Kleinen.

Drei Märkte haben am Wochenende im Ries stattgefunden. Sowohl in Oettingen und Wemding als auch in Nördlingen hatten Fieranten ihre Stände aufgestellt. Im Ries konnten die Besucherinnen und Besucher am Nachmittag auch durch die Geschäfte bummeln. Dabei brauchten sie allerdings einen Regenschirm und eine Sonnenbrille - teils schüttete es in Strömen, dann schien wieder die Sonne. Echtes Aprilwetter im März eben. Unser Fotograf Josef Heckl war in Nördlingen unterwegs.