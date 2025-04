Frühjahrssammlung Kolpingsfamilie Nördlingen

Die Kolpingsfamilie hat wieder erfolgreich die Gebrauchtkleider-Straßensammlung durchgeführt. Ein herzliches "Vergelt's Gott" allen, die sich an der Sammlung beteiligt haben sowie den Spendern, die säckeweise gut erhaltene Gebrauchtkleidung an den Straßenrand und an die Sammelstellen gestellt haben, den Ehrenamtlichen ein Dankeschön, die die Kleiderspenden in den Straßen Nördlingens und einigen Ortsteilen einsammelten. Die Aktion wurde unterstützt durch Firmlinge von St. Salvator und Konfirmanden von St. Georg. Ein Lkw fuhr im Nordries Sammelstellen an, um bereitgestellte Ware mitzunehmen. Vielen Dank auch den Rieser Firmen, die die Fahrzeuge wieder zur Verfügung gestellt haben. Alle zusammen setzten wiederum ein Zeichen der Solidarität für ein besseres Miteinander.

