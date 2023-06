Frühmorgens mit Alkohol im Blut in Nördlingen unterwegs

In einer Verkehrskontrolle bemerkt die Polizei Nördlingen am frühen Montagmorgen bei einer Frau Alkoholgeruch. Ihr Test zeigt einen hohen Blutalkoholwert.

Kurz nach Mitternacht haben Beamtinnen und Beamte der Polizei am Montag in einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Nördlingen bei einer Autofahrerin Alkoholgeruch festgestellt. Die 39-Jährige, die um kurz nach Mitternacht im Nähermemminger Weg unterwegs war, musste sich daraufhin einem Atemalkoholtest unterziehen. Dieser zeigte, wie es im Polizeibericht heißt, einen Wert von 1,4 Promille. Unverzüglich beendete die Polizei Nördlingen die Weiterfahrt der Frau, für die sie eine Blutentnahme anordnete. Ihren Führerschein musste die Pkw-Fahrerin ebenfalls noch vor Ort an die Polizei abgeben, sie erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)