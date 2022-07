Nördlingen

Führerscheinumtausch: "Momentan dauert es mindestens zehn Wochen"

Nach und nach müssen in den kommenden Jahren alte Führerscheine in Papierform gegen neue, EU-genormte Führerscheine im Scheckkarten-Format ausgetauscht werden.

Plus Für die Jahrgänge 1953 bis 1958 war am 19. Juli der Stichtag für den Pflichtumtausch der alten Führerscheine. In Nördlingen war der Andrang groß.

Von Dominik Durner, Lilly Geiß, Tom Müller

Der 19. Juli 2022: Kein Tag wie jeder andere. Zumindest für die deutschen Führerscheinstellen. Der 19. Juli ist für die Jahrgänge 1953 bis 1958 der Stichtag für den Pflichtumtausch des alten, unbefristet gültigen Führerscheins in Papierform zum neuen, EU-genormten Führerschein im Scheckkartenformat mit Ablaufdatum. In Nördlingen sind an diesem Tag Julia Scheller und André Macho zuständig, zwei Mitarbeiter des Landratsamtes Donau-Ries in Nördlingen. Die haben aber weit mehr zu tun, als nur Führerscheinanträge zu bearbeiten.

