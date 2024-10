Schuldete der Messerstecher seinem Opfer Geld aus Kokaingeschäften?

Der des Mordversuches angeklagte Nördlinger hat vermutlich regelmäßig Kokain von seinem späteren Opfer gekauft und sich bei ihm verschuldet. Darüber berichten Beamte der Kriminalpolizei Dillingen am vierten Prozesstag gegen den 47-Jährigen am Augsburger Landgericht. Der Mann soll im Januar dieses Jahres versucht haben, seinen 27-jährigen Kokain-Dealer in dessen Wohnung zu erstechen und sich dessen Kokain angeeignet haben, nachdem der junge Mann flüchten konnte. Aber nicht nur mit dem 27-Jährigen lag der Angeklagte wohl wegen Drogengeschäften im Clinch. Die Auswertungen seines Handys befördern weitere Verhältnisse mit Dealern zutage.

