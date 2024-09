Die Leiterin des Stadtmuseums Nördlingen, Andrea Kugler, bietet am Sonntag, 29. September, um 14 Uhr eine Führung an. In dem gut einstündigen Rundgang werden alle drei derzeit im Stadtmuseum gezeigten Sonderausstellungen zum Jubiläum von Verein Alt-Nördlingen und Knabenkapelle, dem Dritten Reich und der Geschichte der jüdischen Bevölkerung miteinander verzahnt. Zusätzlich zur Eintrittsgebühr für das Stadtmuseum wird eine Führungspauschale von 1,50 Euro erhoben. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis