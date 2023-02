Nördlingen

18:42 Uhr

Führungskraft steht nach Gewaltausbruch vor Gericht

Plus Eine Schwangere will verhindern, dass ein Rieser seiner Freundin hinterherläuft – er trifft sie am Bauch. Vor Gericht geht es um seinen Job. Ein einmaliger Ausrutscher?

Von Jan-Luc Treumann

Es geht um einen Faustschlag ins Gesicht, eine umgebogene Hand, ein Ziehen an den Haaren und mehr – ein Vorfall, der sich im vergangenen Jahr zwischen einem Mann und zwei Frauen im Ries ereignet hat. Doch heute sei alles wieder in Ordnung, es gehe sogar zusammen in den Familienurlaub, sagt Anwalt Florian Engert. Was ist damals passiert?

