Fünfstelliger Schaden: Unbekannter besprüht in Nördlingen Zugwaggons

Am Bahnhof Nördlingen besprüht ein Unbekannter vermutlich in der zweiten Juliwoche zwei Eisenbahnwaggons. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in den vergangenen Wochen zwei Eisenbahnwaggons am Bahnhof in Nördlingen besprüht. Nach Angaben eines Polizisten wird der Tatzeitpunkt auf die zweite Juliwoche ab dem 4. Juli vermutet. Der Schaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro. Die Inspektion Nördlingen nimmt unter Telefon 09081/29560 Hinweise entgegen. (AZ)