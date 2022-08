Für 80 Euro getankt, aber nur ein Eis bezahlt

Ein Mann hat in Nördlingen sein Auto betankt, aber den Treibstoff nicht bezahlt.

Ein Fall von Tankbetrug hat sich am Montag in Nördlingen ereignet. Ein 70-Jähriger betankte nach Polizeiangaben seinen Pkw an einer Tankstelle in der Augsburger Straße im Wert von etwa 80 Euro. Doch anschließend bezahlte er nur ein Eis an der Kasse und fuhr dann davon. Gegen den Mann werde nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)