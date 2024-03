Für "Dexit", gegen Impfen: Versammlung auf dem Nördlinger Marktplatz

Teilnehmende sprechen sich in Nördlingen für einen Ausstieg aus der EU aus. Veranstalterin kandidiert bei der Europawagl für die Partei "Die Basis".

Eine Versammlung zum Thema „Was hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit Grundrechten und Demokratie zu tun?" hat am Sonntag auf dem Nördlinger Marktplatz stattgefunden. Angemeldet hatte sie Isabel Graumann im Namen der Interessengemeinschaft „Für eine bessere Zukunft“, sie kandidiert für die Partei "Die Basis" bei der Europawahl.

In den Redebeiträgen wurde unter anderem Kritik an der Wissenschaft, an der Weltgesundheitsorganisation sowie an der Corona-Impfung geübt. Als Graumann von der Maskenpflicht an einem Krankenhaus berichtete, buhten die Teilnehmer. Auf einem der Transparente wurde der Dexit, der Ausstieg aus der EU gefordert, auf einem anderen stand: "Nein zur Impfpflicht". Die Besucher wurden gebeten, zu spenden, um die Kosten der Veranstaltung zu decken. (AZ)