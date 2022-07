Für die Sanierung des Egergewölbes wird ein Damm in Nördlingen aufgeschüttet

Plus Das Gewölbe des Flusses unterhalb des Spitals muss ausgebessert werden. Das wirkt sich auch auf die Natur aus.

In der Stadt Nördlingen wird demnächst in der Eger ein Damm aufgeschüttet. Doch das hat nichts mit dem aktuellen Wasserstand zu tun – das Gewölbe unterhalb des Spitals wird wieder hergerichtet. Das wirkt sich auch auf die Fische aus.