Nördlingen

Für die Umwelt und die Lebensqualität: 84 neue Bäume in Nördlingen

Am Weinmarkt ragt eine neue Robinie in den Nördlinger Himmel. Die Stadt hat dieses Jahr schon 84 neue Bäume gepflanzt.

Plus Nördlingen wird grüner: Der Baubetriebshof pflanzt in den vergangenen Monaten 84 Bäume. Ein Experte erklärt, warum sie für die Stadt wichtig sind.

In einem Pflasterstein freien Loch steht sie, zwischen Bauschild und Gerd-Müller-Statue: Die Robinie mit ihrer schirmartige Krone befindet sich mit ihren eiförmigen, grünen Blättern mitten auf dem Nördlinger Weinmarkt, umkreist von einer hölzernen Absperrung. Die Robinie ist einer von 84 Bäumen, die jetzt gepflanzt wurden. Ein Experte sagt, dass nicht jede Baumart für die Stadt geeignet sei.

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner erklärt in einer Pressemitteilung, dass die Bedeutung von Bäumen für unsere Umwelt und unsere Lebensqualität nicht genug betont werden könne. Darüber hinaus würden Bäume wertvollen Lebensraum für viele Tierarten bieten. "Die Pflanzperiode endete vor der trockeneren Zeit - wir haben gepflanzt, solange es die Temperaturen zugelassen haben", sagt die Pressesprecherin der Stadt, Christina Atalay. Zusammen mit einem Baumpfleger wurden die Bäume und die Orte, an denen sie künftig stehen sollten, ausgesucht: In der Ulmer Straße haben unter anderem drei Linden ihren Platz gefunden.

