Nördlingen

vor 18 Min.

Für Rollstuhlfahrer ist im Stadtmuseum Nördlingen im Erdgeschoss Endstation

Plus Die Christsozialen setzten sich dafür ein, dass ein Aufzug eingebaut wird. Die Idee gab es vor einigen Jahren schon mal. Warum sie damals nicht umgesetzt wurde.

Von Martina Bachmann

Wer sehr schlecht zu Fuß ist oder im Rollstuhl sitzt, für den ist ein Besuch des Nördlinger Stadtmuseums nur in Teilen möglich. Denn einen Aufzug gibt es in der öffentlichen Einrichtung nicht. Dabei wurde das Erdgeschoss des Stadtmuseums erst vor rund sechs Jahren saniert. Damals wurde der Eingang in die Vordere Gerbergasse verlegt und behindertengerecht gestaltet. Nur nach oben kommt man im Rollstuhl noch immer nicht. Eine Tatsache, die die Christsozialen im Stadtrat ändern wollten.

