09:48 Uhr

Fußgängerin in Lebensgefahr: Ursache für Unfall in Drehergasse steht fest

In der Drehergasse hat sich am Donnerstagvormittag ein Autounfall ereignet.

In der Drehergasse in Nördlingen ereignet sich am Donnerstag ein schwerer Unfall. Ein Auto erfasst eine Frau. Jetzt steht die Ursache fest.

Bei einem Unfall in der Nördlinger Drehergasse ist am Donnerstagvormittag eine 40-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Ein Auto prallte an einen Laternenmast auf dem Gehweg und erfasste eine Person. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, wollte ein 63-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug rückwärts in eine Parklücke einparken. Dabei touchierte er jedoch den vor dieser Parklücke geparkten Pkw. Anschließend stieß er noch gegen das hinter seinem Wagen geparkte Auto, welches daraufhin mehrere Meter zurückgeschoben wurde. Schwerer Unfall am Donnerstag in Nördlingen: Frau in Lebensgefahr Der Mann wollte dann wieder nach vorn aus der Parklücke ausfahren und fuhr mit voller Wucht auf den gegenüberliegenden Gehweg. Zu diesem Zeitpunkt befand sich dort eine 40-jährige Fußgängerin, die durch das Auto gegen die Hauswand gedrückt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann vermutlich mit seinem neuem Automatikfahrzeug überfordert war, so die Polizei. Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Augsburg geflogen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Drehergasse war für etwa zwei Stunden für den Verkehr komplett gesperrt. (AZ,vmö) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

