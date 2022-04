Garage in Nördlingen beschädigt: 2000 Euro Schaden

Nicht nur die Garage, auch das Auto beschädigte eine unbekannte Person. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Fahrer hat zwischen Mittwoch und Freitag eine Garage an der Löpsinger Mauer in Nördlingen gestreift. Dabei wurden das Dach und die Dachrinne beschädigt. Dazu fielen laut Polizeibericht Splitter der Dachplatten auf das abgestellte Fahrzeug, das in der Garage geparkt war.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)