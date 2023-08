Garage nicht abgesperrt: Unbekannte stehlen E-Scooter

Die Täter nehmen auch das Ladegerät mit. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein E-Scooter ist aus einer Garage in Nördlingen samt Ladegerät gestohlen worden. Laut Polizeibericht war die Garage in der Gustav-Freytag-Straße nicht abgesperrt. Die Tat ereignete sich in den vergangenen zwei Wochen. Der schwarze E-Scooter der Marke IConBIT hat einen Wert von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)