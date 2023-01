Nördlingen

Gasgeruch am Stellwerk führt zu Feuerwehreinsatz

Am Stellwerk in Nördlingen wurde Gasgeruch festgestellt.

Am Stellwerk am Nördlinger Bahnhof wurde am Donnerstag Gasgeruch festgestellt. Feuerwehr und Rettungsdienste rückten aus, gaben aber Entwarnung.

Ein Feuerwehreinsatz hat sich am Donnerstagmittag in Nördlingen ereignet. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG stellte laut Polizeibericht Gasgeruch im Stellwerk fest und alarmierte die Rettungskräfte. Die Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten sofort aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden allerdings heraus, dass zum Glück kein Gas ausgetreten war, sondern ein Abgasrohr der Ölheizung nicht richtig angeschlossen war und dabei nicht schädliche Gase ausgetreten sind. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

