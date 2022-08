Nördlingen

18:00 Uhr

Gaskrise, Wasserknappheit, Stromkrise: Die Stadt Nördlingen arbeitet an einem Sparplan

Plus Pro Jahr verbraucht Nördlingen mehrere Millionen Kilowattstunden Gas. Die Verwaltung erarbeitet jetzt einen Sparplan. Auf was die Bürgerinnen und Bürger vielleicht verzichten müssen.

Von Martina Bachmann

Die Nürnberger Bäder werden mit Gas beheizt. Ein einfacher Satz, der in diesen Tagen ein großes Problem beschreibt. Denn Deutschland bekommt deutlich weniger Gas von Russland geliefert als vor dem Ukraine-Krieg. Der Energieträger muss deshalb teuer an anderer Stelle zugekauft werden, was sich wiederum in den Preisen niederschlägt. Zudem gibt es Befürchtungen, dass Russland den Gashahn irgendwann ganz zudreht. Die Stadt Nürnberg macht deshalb drei von vier Hallenbädern über den Sommer dicht, mit dem Wasser aus den Becken werden Bäume gegossen. In Nördlingen sieht die Sache ganz anders aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen