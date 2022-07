Gebärmutterhalskrebs: Ärzte plädieren für Impfung gegen HP-Viren

Plus Eine Infektion mit Humanen Papillomviren kann zu Gebärmutterhalskrebs führen. Deshalb läuft derzeit die bayerische Impfwoche dagegen – auch für Jungen.

Humane Papillomviren (HPV) sind weit verbreitet. Nur scheint das kaum bekannt zu sein, denn trotz jahrelang erprobter Impfstoffe liegt die Impfquote für die relevante Altersgruppe der neun- bis 17-jährigen Mädchen lediglich bei 40 bis 50 Prozent, bei Jungen sogar nur bei unter fünf Prozent. Dabei können die Folgen einer HPV-Infektion gravierend sein. Bis einschließlich 24. Juli läuft deshalb die bayerische Impfwoche gegen HP-Viren.