Geflüchtete Frauen erzählen in Nördlingen von ihren Erlebnissen

Drei Frauen des Interkulturellen Frauencafés, die aus Afghanistan und dem Iran geflohen sind, erzählen zum Internationalen Frauentag ihre bewegenden Geschichten.

Die Nördlinger Frauenliste und die Grünen Nördlingen haben anlässlich des Frauentags zu einem Gespräch mit geflüchteten Frauen aus Afghanistan und Iran im Foyer des Kinos Movieworld eingeladen. Die Veranstaltung am Freitag war eine Kooperation mit dem Interkulturellen Frauencafé aus der Polizeigasse. Anschließend folgte eine Vorführung des Films „Die Schwimmerinnen“ (2022). Darin geht es um die wahre Fluchtgeschichte von Yusra und Sarah Mardini, zweier junger syrischer Schwestern, die vor dem Bürgerkrieg nach Deutschland fliehen, wo sie sich einem Schwimmverein anschließen, sodass eine der Schwestern 2016 schließlich die Teilnahme an den Olympischen Spielen erreicht.

Birgit Ludwig, Vorsitzende der Frauenliste, eröffnete den Abend und Sonja Kuban (Frauenliste) und führte als Kritik aus, dass in der Regierung zu wenige Frauen vertreten seien. Eine Wahlrechtsreform mit dem Ziel der Geschlechterparität sei nötig. Sie kritisierte auch den Gender Pay Gap, der 2022 18 Prozent betrug. Als Probleme von Frauen hierzulande nannte sie die gegen Frauen gerichtete Gewalt sowie Prostitution, im Ausland kämen Unterdrückung, Gefängnisstrafen und fehlende Bildungsmöglichkeiten hinzu. Helga Egetenmeier (Grüne) sprach auch von ausgelasteten Frauenhäusern in Deutschland.

Die lebensbedrohliche Seite der Migration: Schleuser, Methoden, Opfer 1 / 4 Zurück Vorwärts Zahlen: Die Bundespolizei München hat zwischen Januar und Oktober 2020 im Freistaat 761 Schleuser sowie 2434 geschleuste Flüchtlinge und damit jeweils signifikant mehr als im gleichen Zeitraum 2019 festgestellt. Damals waren es 527 beziehungsweise 1720 Menschen gewesen. Unter normalen Umständen wären die Zahlen wohl deutlicher gestiegen. Während des Corona-Lockdowns im Frühling 2020 wurden die Grenzen jedoch zeitweise geschlossen.

Wege: Traurige Berühmtheit im Zusammenhang mit Schleusungen nach Bayern erreichten bereits vor Jahren die Balkan-Route und die Brenner-Route. Später wurde auch das Einschleusen über die tschechisch-bayerische Grenze populär. Die Migranten wurden und werden hier hauptsächlich in Lastwagen aller Art beziehungsweise in Güterwaggons befördert. Je gründlicher im Lauf der Zeit die Kontrollen in Südosteuropa sowie an den Grenzen nach Bayern wurden, desto ausgefallenere Methoden ließen sich die Schleuser einfallen. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurden Flüge innerhalb des Schengen-Raumes zum häufig verwendeten Verfahren.

Spektakuläre Fälle: Europaweit gab es mehrfach Fälle von Schleusungen, bei denen Menschen zu Tode kamen. Im Sommer 2015 erstickten 71 Menschen in einem Kühllaster, der aus Ungarn gekommen war und auf einem Autobahn-Parkplatz in Österreich entdeckt wurde. Die Migranten stammten aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. Im Oktober 2019 wurden in der englischen Grafschaft Essex 39 Tote Vietnamesen in einem Kühlcontainer gefunden, der aus Zeebrugge (Belgien) verschifft worden war. Viele Migranten schaffen es erst gar nicht auf den europäischen Kontinent: Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration sind in den Jahren 2016 bis 2020 deutlich mehr als 13 000 Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer gestorben; die meisten von ihnen sind ertrunken.

Ereignisse in Schwaben: Das Thema Schleusung und Migration ist weit von einer Lösung entfernt. Auch in Schwaben kommt es immer wieder zu Ereignissen. Ein Beispiel: Im Januar 2021 waren in Marktoberdorf vier Asylbewerber aus Afghanistan auf der Ladefläche eines Lastwagens aus Bulgarien entdeckt worden. (ica)

Flucht aus Afghanistan und dem Irak mit Schleppern

Im Mittelpunkt des Abends standen die Fluchtgeschichten. Gabriele Allgayer-Pfaff, Mitglied des Teams des Interkulturellen Frauencafés, unterstützte die Frauen und moderierte das Gespräch. Mahsoma Mohammadi (39), die aus der afghanischen Stadt Ghazni stammt, flüchtete 2015 mit ihrem Mann und ihrer zweijährigen Tochter nach Deutschland. Wenn jemand Sicherheit in seinem Land habe, dann verlasse er seine Familie und seine Heimat nicht, erklärte Mohammadi, die beim Erzählen mehrmals von ihren Gefühlen überwältigt wurde. Schlepper hätten sie in den Iran gebracht, in einem engen und stickigen Lkw sei sie mit 50 anderen Flüchtlingen bis zur türkischen Grenze gefahren, zwei Tage lang, ihrem Kind habe sie ein Schlafmittel geben müssen, damit es nicht schreie. Die Türkei mussten sie ohne fremde Hilfe durchqueren bis Istanbul, von dort ging es mit dem Schlauchboot nach Griechenland. Als bei der Überfahrt der Außenbordmotor kurzzeitig ausfiel und Wasser in das mit 60 Personen völlig überladene Boot schwappte, hatte sie Todesangst. In Deutschland fand ihr Mann schließlich als Autolackierer eine Arbeit im Ries, heute wohnen sie in einem Haus in Nördlingen. „Jetzt haben wir ein normales Leben“, schloss Mohammadi.

Aus dem Publikum kam die Frage, ob sich nur die Reichen die Flucht leisten könnten. Ja, so sei es, meinte Mohammadi, sie selbst habe Grund und Boden verkaufen müssen. Die Schlepper aber würden die Fliehenden über die Bedingungen der Flucht meist belügen.

Maryam Shemshaki (36), Rechtsanwältin aus Teheran, erzählte ebenfalls von ihrer Flucht vor einem Jahr. Weil ihr Mann als politisch Verfolgter bereits zwei Jahre vorher nach Deutschland geflohen war, konnte sie vergleichsweise einfach mit dem Flieger nachreisen. Sie wartet derzeit auf einen B2-Sprachkurs und möchte bald arbeiten. Laleh Sangtarash (50), Politikwissenschaftlerin aus dem Iran, wurde selbst wegen Protesten gegen das Regime verfolgt. Frauen würden in ihrer Heimat wegen einer falschen Auslegung des Koran zu Menschen zweiter Klasse gemacht, kritisierte sie.