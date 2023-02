Gefüllte Einkaufstasche wird von Fahrrad gestohlen

Ein Mann lässt eine Tasche mit Einkäufen kurz unbeaufsichtigt. Als er zurückkommt, ist diese weg.

Einem 53-Jährigen ist am Montag sein Einkauf gestohlen worden. Der Mann stellte gegen 12.50 Uhr sein Fahrrad vor seiner Wohnanschrift Im Mittelfeld ab. An dem Fahrrad war eine Tasche mit kurz zuvor gekauften Waren befestigt. Da der Mann beim Einkaufen etwas vergessen hatte, ging er kurz zurück, ließ aber die gefüllte Einkaufstasche an seinem Fahrrad hängen. Als er kurze Zeit später zurückkam, stellte er laut Polizeibericht fest, dass die Tasche mit den Einkäufen entwendet wurde. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.