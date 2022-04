Gehweg in Nördlingen zu voll: 86-Jährige stürzt und verletzt sich

Der Gehweg ist voll gestellt, die Seniorin muss ausweichen - mit Folgen.

Da ein Gehweg in der Farbgasse in Nördlingen mit Fahrrädern und einem Motorrad zugestellt war, musste eine 86-Jährige am Montagnachmittag mit ihrem Rollator im Bereich der Farbgasse ausweichen.

Dabei blieb das Rad des Rollators laut Polizeibericht am Gehsteig hängen und die Rentnerin stürzte zu Boden. Mit einer blutenden Kopfplatzwunde und einem großen Schrecken, kam die Dame noch mal glimpflich davon. (AZ)