Geldbeutel fällt in Nördlingen aus dem Fahrradkorb und wird gestohlen

Ein Radfahrer verliert in Nördlingen seinen Geldbeutel, wird aber kurz darauf von einem Autofahrer darauf aufmerksam gemacht. Doch die Geldbörse war schon weg.

Ein Geldbeutel ist am Montag in Nördlingen gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, verlor ein Radfahrer, der die Augsburger Straße in Richtung Kerschensteiner Straße befuhr, seinen Geldbeutel auf der Hochwegbrücke. Ein Pkw-Fahrer habe beobachtet, wie die Geldbörse aus dem Fahrradkorb fiel und machte den Mann auf den Verlust des Geldbeutels aufmerksam.

Als der Radfahrer zu der besagten Stelle zurückfuhr, sei der Geldbeutel allerdings auch schon wieder weggewesen. Eine bislang unbekannte Person habe sich diesen offensichtlich angeeignet, so die Beamten. Der aufmerksame Pkw-Fahrer wird gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden, da er ein wichtiger Zeuge zu dieser Tat sei. (AZ)