Geldbeutel gestohlen: Senior vergisst Korb in Einkaufswagen

Ein Mann vergisst in Nördlingen seinen Einkaufskorb in einem Einkaufswagen. Fünf Minuten später ist der Korb samt Geldbeutel weg.

Ein 74-jähriger Mann hat in Nördlingen seinen Geldbeutel in einem Einkaufswagen vergessen. Wie die Polizei berichtet, stellte der Geschädigte den Wagen samt Korb am 26. Juni an dem Abstellplatz in der Hofer Straße ab. Fünf Minuten später bemerkte er den Verlust und lief zurück. Der Korb und der Geldbeutel waren allerdings nicht mehr dort und wurden auch nicht in den umliegenden Geschäften abgegeben. Die Polizei Nördlingen ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.