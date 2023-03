Mann mit Behinderung wird Geldbörse aus der Hosentasche geklaut

Ein körperlich behinderter Mann ist in Nördlingen beklaut worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einem 54-Jährigen ist am Sonntag in Nördlingen die Geldbörse gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der körperlich behinderte Mann um 19.40 Uhr in der Kreuzgasse von zwei bislang unbekannten Tätern angepöbelt. Einer der beiden entwendete dann die Geldbörse des Mannes und die beiden flüchteten. Beide mutmaßlichen Täter hatten eine weiße Kapuze auf, einer hatte eine khakifarbene Jacke und der andere hatte eine blaue Jacke an. Die beiden Personen waren etwa 25 Jahre alt. Die Polizei bittet dringend um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

