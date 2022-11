Geldbörse aus offener Handtasche in Einkaufswagen gestohlen

Ein Geldbeutel wurde einer Frau beim Einkaufen gestohlen. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Montag gegen 9.30 Uhr in einem Supermarkt in der Augsburger Straße in Nördlingen einen Geldbeutel gestohlen. Laut Polizeiangaben wurde die Geldbörse aus einer Handtasche entwendet, die während des Einkaufs geöffnet im Einkaufswagen lag. Hierdurch konnte der unbekannte Täter die komplette Geldbörse entwenden.

Der entstandene Vermögensschaden beträgt 200 Euro. Zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen bestehen keine Hinweise auf den Täter. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 in Verbindung setzen. (AZ)

