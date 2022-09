Geldbörse im Einkaufswagen vergessen - jetzt ist sie weg

Eine 61-Jährige geht einkaufen und legt ihren Geldbeutel in den Einkaufswagen. Den schnappt sich ein Dieb.

Den Geldbeutel während des Einkaufs in den Einkaufswagen gelegt, danach vergessen: Das wurde einer 61-Jährigen am Mittwochabend zum Verhängnis. Als die Frau nämlich nach einigen Minuten das Fehlen ihrer Börse bemerkte, kehrte sie kurz nach 18.30 Uhr zum Einkaufsmarkt in die Hofer Straße zurück.

Jedoch erfolglos, wie die Polizei berichtet: Ein unbekannter Täter hatte sich zwischenzeitlich bereichert und rund 50 Euro mit allerlei wichtigen Karten erbeutet. Die Beamten suchen nach Zeugen, Telefon 09081/29560. (AZ)