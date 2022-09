Nördlingen

10:59 Uhr

Geldbörse in Nördlinger Einkaufszentrum gestohlen

In einem Einkaufszentrum in der Raiffeisenstraße in Nördlingen wird einer 83-jährigen Frau die Geldbörse entwendet. Darin befanden sich 120 Euro.

Einer 83-jährigen Frau ist am Freitagnachmittag, gegen 15.30 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Raiffeisenstraße in Nördlingen die Geldbörse entwendet worden. Diese befand sich in der nicht verschlossenen Handtasche, welche die Geschädigte mit sich führte. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Diebstahlschaden auf 120 Euro. (AZ)

