Geldstrafe für betrunkene Rieserin, die den Hitlergruß zeigte

Plus Im Mai 2022 beschimpft eine Rieserin ihre Nachbarn und zeigt den Hitlergruß. Nun kam es zum Prozess. Der Disput hat eine Vorgeschichte.

Es ist ein unrühmlicher Höhepunkt eines wohl ohnehin unrühmlichen Nachbarschaftsstreits: Im Mai 2022 tauchte eine Rieserin betrunken vor den Haustüren mehrerer Nachbarinnen und Nachbarn auf, beschimpfte unter anderem eine Anwohnerin als "Hexe" und zeigte anschließend mit den Worten "Es fehlt nur noch der Führer" den Hitlergruß. Dafür erhielt sie einen Strafbefehl, gegen den sie Einspruch einlegte und weshalb sie sich nun vor dem Amtsgericht Nördlingen verantworten musste.