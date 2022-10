Geldwäsche: Rieser verfällt angeblicher US-Soldatin – sie benutzt ihn

Plus Ein Mann lernt eine Frau über Instagram kennen, die ihn überredet, sein Konto zur Verfügung zu stellen. Das wird zur Geldwäsche benutzt. Doch er schreibt ihr noch heute.

Sie ist eine attraktive, trainierte Soldatin bei der US-Army, er ein 58 Jahre alter Rieser, arbeits- und mittellos und darf aufgrund von Krankheiten nicht mehr schwer heben. Doch sie gibt ihren Job für ihn auf und will nach Deutschland ziehen: Es ist eine Liebesgeschichte, die zu schön ist, um wahr zu sein – und sie ist es wohl auch nicht. Denn der Rieser hat sein Konto für dubiose Überweisungen zur Verfügung gestellt und steht nun wegen leichtfertiger Geldwäsche vor Gericht. Es ist ein Fall von Love Scamming, Liebesbetrug. Doch lange hat der Mann diesen Betrug nicht erkannt – vielleicht noch immer nicht.