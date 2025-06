Gelebte deutsch-französische Freundschaft am THG

Nachdem im Frühjahr 28 Schülerinnen und Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen zu Gast in Riom gewesen waren, fand nun der Gegenbesuch der Austauschpartner in Nördlingen statt. Die Partnerschule ist hierbei das Collège Michel de l’Hospital aus Riom. Für die Gäste aus der französischen Auvergne gab es ein breit gefächertes Programm, das von den Nördlinger Betreuern des Austauschprogramms, Sabine Hildebrand, Ilona Oberhauser und Thomas Abele, gestaltet worden war. Neben einer Stadtführung durch Nördlingen, einem Besuch des Rieskratermuseums und einem Empfang beim Oberbürgermeister David Wittner wurde die Landeshauptstadt München erkundet. Ein besonderer Höhepunkt war hierbei der Besuch des Deutschen Museums. Ein weiterer Ausflug führte die französischen Gäste nach Nürnberg mit seiner geschichtsträchtigen Altstadt, der imposanten Burg sowie dem Reichsparteitagsgelände. Aber die Schüler aus Riom lernten auch den Schulalltag an einem deutschen Gymnasium kennen. Darüber hinaus führten verschiedene Ausflüge mit den Gastfamilien die Gäste zu beliebten Zielen in der Region. Der seit mehr als fünfzig Jahren stattfindende Schüleraustausch mit Riom ist gelebte deutsch-französische Freundschaft und Ausdruck eines europäischen Gemeinschaftserlebnisses.

