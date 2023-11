Gelungene Kulturkampagnen der Stadt Nördlingen

Mit Postkarten und Plakaten machten Kulturschaffende auf das Thema aufmerksam. Lob gab es zum Abschluss für das ehrenamtliche Engagement.

Die Kampagne der Stadt Nördlingen zum Thema "Kultur für Dich!" hat große Resonanz gefunden. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Die in Nördlingen verteilten Postkarten und Plakate mit Fotos von örtlichen Kulturschaffenden und deren Aussagen, was Kultur für sie bedeutet, hätten vielfältige Gespräche über die Bedeutung von Kultur für Nördlingen angeregt, so die Pressemitteilung.

Initiiert von Oberbürgermeister David Wittner, der Leiterin des Sachgebiets Kultur und Erwachsenenbildung, Dr. Franziska Emmerling, und den Mitarbeiterinnen des Kulturbüros Bianca Hahn, Simone Heinze und Heidi Hertle hat das Projekt Nördlingerinnen und Nördlinger aller Altersstufen und aus vielen Kontexten zusammengebracht, um über Kultur zu sprechen. Ehrenamtlich wurde die Kampagne von der Fotografin Katja Mangold und Theresa Ulbricht (Agentur "Wir sind Kulturmacher") hervorragend künstlerisch gestaltet und graphisch umgesetzt. Der Stadtmarketingverein unter Leitung von Susanne Vierkorn und zahlreiche lokale Einzelhändler und -händlerinnen haben sich für die Verbreitung der Motive im Stadtgebiet eingesetzt.

Eröffnung des Kulturbüros im kommenden Frühjahr

Wittner bedankte sich zum Abschluss der Kampagne für das unentgeltliche Engagement aller Mitwirkenden und verwies auf die kulturelle Vielfalt unserer Stadt, die – gerade auch in herausfordernden Zeiten – eine große Chance ist. Durch die Brandereignisse am Marktplatz 20 musste zwar die feierliche Eröffnung des Nördlinger Kulturbüros voraussichtlich bis Frühjahr 2024 verschoben werden, die Mitarbeiterinnen des Kulturbüros sind aber jederzeit für alle interessierten Nördlingerinnen und Nördlinger, Kulturschaffende und Vereine ansprechbar (Büros Rathaus 1. Stock, kultur@noerdlingen.de, Telefon 09081-84-182). (AZ)