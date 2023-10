Nördlingen

19:23 Uhr

Bei der Bayern-Wahl herrscht gemischte Stimmung in Nördlingens Wahllokalen

Plus Von 8 bis 18 Uhr konnten Nördlingerinnen und Nördlinger am Sonntag wählen. Wir haben uns umgehört, was sie sich vom neuen bayerischen Landtag wünschen.

Von Nicolas Friese Artikel anhören Shape

Bei grauem Herbstwetter spazierten am Sonntag viele Nördlingerinnen und Nördlinger in die Wahllokale der Riesmetropole. Wie läuft aber ein Wahlsonntag für die Wahlhelferinnen und -helfer ab? Welcher Prozentsatz der Stimmen wurde per Briefwahl abgegeben, und wie überzeugt sind die Nördlingerinnen und Nördlinger von der aktuellen Politik in Bayern?

Erster Nördlinger stand schon um 7.50 Uhr vor dem Wahllokal

Im Herzen der Stadt Nördlingen steht das Rathaus – auch dort können die Menschen am Sonntag wählen gehen. Johannes Hauke ist gemeinsam mit Katharina Krompaß am Sonntag Wahlhelfer. Es ist kurz nach 14 Uhr, losgegangen sei es im Rathaus schon um 7.50 Uhr: "Meine Kollegen haben erzählt, dass ein älterer Herr heute Morgen schon vor der Eröffnung vor der Tür stand." Krompaß sagt, in diesem Stimmbezirk seien 700 Personen stimmberechtigt, "davon geben 300 ihre Stimme per Briefwahl ab." Um kurz nach 14 Uhr haben bei Krompaß und Hauke bereits 75 Prozent der Berechtigten gewählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen