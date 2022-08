Nördlingen

12:31 Uhr

Übernahme nach 35 Jahren: Sohn führt jetzt die Schreinerei Lessmann

Plus Nach Studium und Berufserfahrung kommt Sebastian Lessmann zurück in die Heimat. Dieses Jahr übernimmt er den Familienbetrieb. Was er als Nachfolger einbringen will.

Von Verena Mörzl

Die roten Akzente des Café Momenti, das Holzinterieur und das gemütliche Flair im Außenbereich sind in diesen rekordverdächtigen Sommertagen in Nördlingen eine zentrale Anlaufstelle vieler Touristen, aber auch einheimischer Genießer. Und wenn der Weg nur am Café vorbei in Richtung Altstadt und Daniel führt, wandert zumindest ein neugieriger Blick nach links ins neu eröffnete Lokal. Damit hat Sebastian Lessmann einen Hingucker gestaltet, der für die diesjährige Betriebsübernahme in der elterlichen Schreinerei kaum einen besseren Werbeeffekt haben könnte. Seit Anfang dieses Jahres ist der 37-jährige dort Geschäftsführer. Wie er den Betrieb für die Zukunft aufstellen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen