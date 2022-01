Nördlingen

12:00 Uhr

Nördlinger HNO-Arzt Schmidtmayer übergibt Praxis an nächste Generation

Dr. Constantin Weber ist neuer HNO-Arzt in Nördlingen, er folgt auf Dr. Erich Schmidtmayer.

Plus Mehrere Jahrzehnte war Dr. Erich Schmidtmayer als Hals-Nasen-Ohrenarzt in Nördlingen aktiv. Nun ist er in den Ruhestand getreten und hat seine Praxis übergeben.

Von Bernd Schied

Rund 40 Jahre war der Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr. Erich Schmidtmayer im Bereich der Fachärzte eine feste und anerkannte Größe. Zigtausende Patienten, auch über die Grenzen des Rieses hinaus, wurden von ihm während dieser Zeit in seinen historischen Praxisräumen in der Nördlinger Polizeigasse behandelt. Jetzt ist der langjährige Mediziner in den Ruhestand getreten, nicht ohne vorher seine Nachfolge zu regeln, die einen Weiterbetrieb der Fachpraxis möglich macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen