Geopark-Besucherzentrum bei Nördlingen? Gewählte Orte sind ungeeignet

Plus Der Nördlinger Stadtrat hat drei Standorte vorgeschlagen: das Geotop Lindle, die Ofnethöhlen und die Alte Bürg. Keiner davon ist für dieses Mammutprojekt geeignet.

Mindestens 70.000 Besucher pro Jahr, Tagungen mit bis zu 500 Teilnehmern: Geht es nach den Verfassern der Machbarkeitsstudie, wird das Geopark-Besucherzentrum ein Mammutprojekt für den Landkreis Donau-Ries. Sicher ist Nördlingen, die Große Kreisstadt im Rieskrater, ein geeigneter Ort dafür. Doch das Gebiet um die Alte Bürg, die Ofnethöhlen und das Geotop Lindle ist es nicht.