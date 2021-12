Geopark Ries: Entsteht ein großes Besucherzentrum vor den Toren Nördlingens?

Plus Landrat Rößle wollte in Mönchsdeggingen ein Geopark-Besucherzentrum errichten, um das Almarin zu stärken. Jetzt bewirbt sich Nördlingen für das Großprojekt.

Der Daniel ist Nördlingens Wahrzeichen. Wer die Stadt besucht und einigermaßen gut zu Fuß ist, der steigt die 365 Stufen hinauf. Pro Jahr genießen zwischen 40.000 und 50.000 Besucher den Blick über das Ries, so die Sprecherin der Stadt Nördlingen, Christina Atalay. Das sind doch recht viele, könnte man meinen. Doch für das geplante neue Geopark-Besucherzentrum im Landkreis Donau-Ries werden noch weit mehr Besucher erwartet.