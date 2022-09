Geothermie statt Gasheizung: In der Nördlinger Altstadt wird gebohrt

Plus In der Nördlinger Altstadt startet ein Pilotprojekt: Derzeit finden Bohrungen für eine Geothermieanlage statt. Der Untergrund ist dafür gut gut geeignet.

Es ist eine Art Pilotprojekt für eine umweltfreundliche Energiegewinnung in der Nördlinger Altstadt: In der Hutergasse, einer Seitenstraße der Herrengasse, finden derzeit Bohrungen zur späteren Nutzung von Geothermie für zwei zu sanierende Immobilien statt. Investor Konrad Meyr aus Amerbach hat dort zwei Gebäude erworben – einen alten Stadel sowie ein bestehendes Wohnhaus. Bis Ende 2023 sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein und sechs Wohneinheiten entstehen.