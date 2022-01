Nördlingen

Geparkten VW in Nördlingen beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat in einer Tiefgarage in Nördlingen Kratzer an einem parkenden Wagen verursacht. Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht.

Ein schwarzer Pkw der Marke VW T-Cross wurde im Zeitraum von Mittwoch bis Samstag am hinteren linken Fahrzeugheck angefahren. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei vermutlich in einer Tiefgarage in der Wagga-Wagga-Straße in Nördlingen. Der Verursacher hatte sich nicht um die erforderliche Schadensregulierung gekümmert. Am Fahrzeug entstanden Kratzer und dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 350 Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

