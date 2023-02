Nördlingen

Gerd-Müller-Platz ab Montag gesperrt: Der Stadtverkehr wird kompliziert

Die Arbeiten am künftigen Gerd-Müller-Platz wirken sich auf den Verkehr aus. Die Hallgasse wird in beide Richtungen befahrbar sein, geparkt werden darf dort auf der Straße nicht mehr.

Plus Eine Großbaustelle beginnt am Montag in Nördlingen und wirkt sich auf Verkehr, Parkplätze sowie Müllabfuhr aus. Manche Einbahnstraße wird in beide Richtungen befahrbar.

Fußgänger haben es gut: Sie werden ab dem kommenden Montag noch über den künftigen Gerd-Müller-Platz laufen können. Für Autofahrer dagegen dürfte es kompliziert werden - denn die Sperrung des Platzes für die Arbeiten wirkt sich umfassend aus. Und das wohl mindestens bis Ende September.

