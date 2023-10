Nördlingen

Diese Verkehrsregel gilt jetzt am Gerd-Müller-Platz

Plus Die Verkehrsteilnehmer können in dieser Woche die neue Kreuzung in der Nördlinger Altstadt befahren. Warum zwei Zebrastreifen möglich sind, erklärt OB Wittner.

Von Martina Bachmann

Endlich wieder freie Fahrt: Wer durch das Berger Tor in die Nördlinger Altstadt fährt, der wird seit Mittwoch nicht mehr in die Lange Gasse umgeleitet. Der Gerd-Müller-Platz ist zwar noch nicht eingeweiht, dafür aber für den Verkehr freigegeben. Was allerdings einige Fragen mit sich bringt, wie in der vergangenen Sitzung des Nördlinger Stadtrates deutlich wurde.

Während der Sperrung der Kreuzung Bergerstraße und Herrengasse waren einige Verkehrsregeln, die üblicherweise in der Nördlinger Altstadt gelten, außer Kraft gesetzt. Zum Beispiel die, dass in der Hallgasse nur in eine Richtung gefahren werden darf – und zwar zum Brettermarkt. Zudem wurde an der Kreuzung Vordere Gerbergasse/Baldinger Straße/Herrengasse die Ampelanlage ausgeschaltet. Stattdessen wurde ein Stoppschild in der Vorderen Gerbergasse aufgestellt, viele Verkehrsteilnehmer tasteten sich vorsichtig in die eher unübersichtliche Kreuzung hinein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

