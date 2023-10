Gerd-Müller-Platz in Nördlingen wird mit einem Straßenfest eröffnet

Plus Nächste Woche wird der Gerd-Müller-Platz in Nördlingen offiziell seiner Bestimmung übergeben. Schon einige Tage vorher ist die Bergerstraße für den Verkehr frei.

Nördlingens Gerd-Müller-Statue ist noch nicht einmal ein Jahr alt, da hat sie schon eine kleine Reise durch die Altstadt Nördlingens hinter sich. Nach der Einweihung am künftigen Gerd-Müller-Platz zog sie zur Grundschule-Mitte, zum Weinmarkt und Mitte Oktober schließlich wieder zurück zum Gerd-Müller-Platz. Dort soll sie nun endgültig stehen bleiben. Am 3. November wird sie offiziell eingeweiht. Die Stadt plant dazu eine Feier. Welche Fußball-Prominenz kommt diesmal ins Ries? Und welche Geschichten haben Besucherinnen und Besucher im digitalen Gästebuch der Gerd-Müller-Statue hinterlassen?

Um die Impressionen, Eindrücke, Gedanken und Geschichten Tausender Besucher festhalten zu können, hat unsere Redaktion vor fast genau einem Jahr den Ort "Gerd-Müller-Statue" auf Google Maps eingetragen. Der Ort sollte zum digitalen Gästebuch werden. Seither sind an dieser Stelle Bewertungen eingegangen, Berichte geschrieben und Bilder hochgeladen worden, die viel darüber erzählen, was die Menschen mit Gerd Müller und der Stadt Nördlingen verbinden. Digital angesehen wurde der Platz im ersten halben Jahr bereits mehr als 20.000-mal.