Gerd-Müller-Platz: Kommen Promis zur Einweihung nach Nördlingen?

Plus 2022 feierten Ministerpräsident Söder und FC-Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß die Enthüllung der Gerd-Müller-Statue in Nördlingen. Jetzt steht das nächste Fest an.

Von Martina Bachmann

Manchmal ist halt doch Nearle der Mittelpunkt des Freistaates. Was so mancher Nördlinger im Herzen schon immer wusste, das wurde im vergangenen November zumindest für einen Abend in gewisser Weise Wirklichkeit. Ministerpräsident Markus Söder, FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Torwart-Legende Sepp Maier und viele andere kamen nach Nördlingen, um die Enthüllung der Gerd-Müller-Statue zu feiern. Der Medienrummel war groß, es gab einen Ehrenzug mit der Knabenkapelle vorneweg und die Stadt strahlte in Rot-Weiß. Demnächst werden Söder, Hoeneß, Maier und all die anderen wieder eine Einladung aus Nördlingen bekommen: Das nächste Fest steht an.

Am Hallgebäude stehen noch die Baucontainer. Foto: Martina Bachmann

Das bestätigt die Sprecherin der Stadt, Christina Atalay, auf Anfrage unserer Redaktion. Im vergangenen Jahr wurde die Enthüllung der Statue Müllers auf seinen Geburtstag gelegt. Bekanntlich erblickte der Fußball-Weltmeister am 3. November 1945 in Nördlingen das Licht der Welt. Lange hielt es ihn aber nicht im Ries, der FC Bayern München warb den jungen Müller ab. Was die Nördlingerinnen und Nördlinger wiederum nicht davon abhielt, engagiert und teils emotional über den Standort für seine Statue zu diskutieren. Aktuell steht das Kunstwerk am Weinmarkt, umrahmt von Blumenkästen voll rotblühender Geranien und einer Infotafel. Wer länger an dieser Stelle verweilt, kann durchaus beobachten, dass immer wieder Menschen stehen bleiben und die Statue betrachten.

