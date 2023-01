Gerd-Müller-Platz: Praxistest startet diese Woche

Die Statue des Fußball-Weltmeisters soll zwischen Bergerstraße und Herrengasse stehen. Dafür wird der Platz umgestaltet. Was es mit dem Praxistest auf sich hat.

Ein besonderer Praxistest startet in Nördlingen: Wie berichtet, soll der Platz an der Bergerstraße und der Herrengasse in diesem Jahr umgestaltet werden. Dort soll künftig die Statue des verstorbenen Fußball-Weltmeisters Gerd Müller stehen, die bereits am 3. November 2022 eingeweiht wurde. Am Montag kündigte die Stadtverwaltung nun in einer Pressemitteilung an, man werde die neue Verkehrsführung ab dieser Woche testen.

„Die geplante Neugestaltung des Gerd-Müller-Platzes hat Auswirkungen auf die Verkehrsführung, insbesondere im Bereich Stänglesbrunnen und Herrengasse“, so Oberbürgermeister David Wittner. „Wie angekündigt, sollen die zukünftigen Fahrbahnränder zunächst probeweise hergestellt werden, um die neue Verkehrsführung in der Praxis zu testen.“

Uli Hoeneß, Sepp Maier, Markus Söder und weitere Prominente sind zur Enthüllung der Gerd-Müller-Statue nach Nördlingen gekommen. Nun ist die Statue für alle zu sehen. Video: Jan-Luc Treumann

Im Laufe der Woche werde der städtische Bauhof den neu entstehenden Fahrbahnrand mit sogenannten Leitschwellen herstellen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Tiefbauarbeiten beginnen dann bei entsprechender Witterung, spätestens im März, zunächst mit den Kanalbauarbeiten. Im Zuge der Umgestaltung werden sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert und auch die Oberflächen neugestaltet. (AZ)