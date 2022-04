Gerd-Müller-Statue: Bürger sollen über Standort abstimmen

Rudolf Backof und seine Mitstreiter sammeln auf dem Nördlinger Wochenmarkt Unterschriften. Sie sind gegen den geplanten Standort für die Gerd-Müller-Statue.

Rudolf Backof und seine Mitstreiter haben am Samstag auf dem Nördlinger Wochenmarkt Unterschriften gesammelt. Ihr Ziel ist eine Abstimmung aller Nördlinger Bürgerinnen und Bürger über den Standort für die Gerd-Müller-Statue. Der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates hatte im Januar beschlossen, die Statue vor dem Berger Tor zu positionieren. Es seien zu wenige Standortvorschläge vorgelegen, kritisiert Backof, zudem habe man aus Zeitmangel die Entscheidung "durchgepeitscht".

Er kann sich die Statue auch an der ehemaligen Volksschule-Mitte vorstellen, wo der Fußballstar und Weltmeister zur Schule gegangen ist. Backof kündigt in einer Pressemitteilung an, am kommenden Samstag, 30. April, erneut Unterschriften sammeln zu wollen. (pm, tiba)

