Nördlingen

18:30 Uhr

Gerd-Müller-Statue: Kritik am Schild für den neuen Platz

Plus Unstrittig ist im Nördlinger Stadtrat, dass die Ecke Herrengasse/Bergerstraße in Gerd-Müller-Platz umbenannt wird. Das Hinweisschild dafür wird bemängelt.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Nur noch wenige Tage, dann wird die Statue von Gerd Müller noch einmal umziehen. Und dieses Mal soll es der endgültige Standort werden, mitten in der Nördlinger Altstadt, an der Ecke Bergerstraße/Herrengasse, von vielen schon längst "Gerd-Müller-Platz" genannt. Doch diese Namensgebung musste der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung erst noch beschließen. Was unstrittig war - das Hinweisschild jedoch nicht. Kritik gab es vor allem von der Fraktion Grüne/Frauenliste.

Der Platz sei "im Soll", informierte Oberbürgermeister David Wittner die Stadträte, der Baum aus dem Rieser Sportpark sei da. Michael Bauhammer, Leiter des Tiefbauamtes bei der Stadt Nördlingen, berichtete, dass die Bauarbeiten planmäßig laufen würden. Die Statue von Gerd Müller wolle man am kommenden Freitag, 6. Oktober, umziehen. Der Einweihung am 3. November stehe dann nichts mehr im Weg. Bauhammer stellte das Hinweisschild vor, dass an den Gerd-Müller-Platz kommen soll. Es sei mit der gleichen Schrift bedruckt, wie alle Straßenschilder in der Altstadt. In der Präsentation, die für den Rat angefertigt wurde, war allerdings eine andere Schrift zu sehen, denn die eigentliche war dafür nicht vorhanden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen